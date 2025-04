Grand Slam Track announces Kingston start lists

Grand Slam Track, founded by the four-time Olympic gold medalist Michael Johnson, have released the official start lists with lane assignments for the Inaugural Slam in Kingston, Jamaica from 4–6 April 2025.

The Grand Slam Track serves as the international hub for top-tier track events, transforming the track and field scene by emphasizing direct competition among the world’s fastest athletes, nurturing rivalries, celebrating the sport of racing, and prioritizing fan engagement.

Grand Slam Track™ Kingston Official Start Lists

Friday April 4, 2025

Women’s 200 Metres – 17:42 – (Race Group: Women’s Long Sprints)

1 Stacey Ann WILLIAMS – JAM – Puma

2 Talitha DIGGS – USA – Adidas

3 Marileidy PAULINO – DOM – Adidas

4 Alexis HOLMES – USA – Nike

5 Nickisha PRYCE – JAM – Puma

6 Salwa Eid NASER – BRN

7 Gabrielle THOMAS – USA – New Balance

8 Dina ASHER-SMITH – GBR – Nike

Men’s 400 Metres – 17:54 – (Race Group: Men’s Long Sprints)

1 Deandre WATKIN – JAM – Puma

2 Zandrion BARNES – JAM – Adidas

3 Vernon NORWOOD – USA – New Balance

4 Jereem RICHARDS – TTO – Adidas

5 Muzala SAMUKONGA – ZAM – Adidas

– Adidas 6 Matthew HUDSON-SMITH – GBR – Puma

7 Christopher BAILEY – USA

8 Busang Collen KEBINATSHIPI – BOT – Nike

Women’s 3000 Metres – 18:04 – (Race Group: Women’s Long Distance)

1 Nozomi TANAKA – JPN – New Balance

2 Elise CRANNY – USA – Nike

3 Emily INFELD – USA – Brooks

4 Agnes Jebet NGETICH – KEN – Adidas

– Adidas 5 Ejgayehu TAYE – ETH – Nike

– Nike 6 Tsigie GEBRESELAMA – ETH – On

– On 7 Hellen Ekalale LOBUN – KEN – Adidas

– Adidas 8 Whittni MORGAN – USA – Adidas

Women’s 800 Metres – 18:21 – (Race Group: Women’s Short Distance)

1 Susan Lokayo EJORE – KEN – Under Armour

– Under Armour 2 Heather MACLEAN – USA – New Balance

3 Natoya GOULE-TOPPIN – JAM – Adidas

4 Jessica HULL – AUS – Nike

5 Diribe WELTEJI – ETH – Nike

– Nike 6 Nikki HILTZ – USA – lululemon

7 Mary MORAA – KEN – Nike

– Nike 8 Sage HURTA-KLECKER – USA – On

Men’s 400 Metres Hurdles – 18:34 – (Race Group: Men’s Long Hurdles)

1 Assinie WILSON – JAM – AllStarzMgmt

2 Chris ROBINSON – USA – D4

3 CJ ALLEN – USA – Asics

4 Roshawn CLARKE – JAM – Adidas

5 Alison DOS SANTOS – BRA – Adidas

6 Clement DUCOS – FRA – Nike

7 Caleb DEAN – USA – Adidas

8 Malik JAMES-KING – JAM – Puma

Women’s 400 Metres Hurdles – 18:46 – (Race Group: Women’s Long Hurdles)

2 Dalilah MUHAMMAD – USA – Nike

3 Cathelijn PEETERS – NED – New Balance

4 Shiann SALMON – JAM – Adidas

5 Sydney MCLAUGHLIN-LEVRONE – USA – New Balance

6 Rushell CLAYTON – JAM – Puma

7 Andrenette KNIGHT – JAM – Puma

8 Cassandra TATE – USA

Men’s 5000 Metres – 18:56 – (Race Group: Men’s Long Distance)

1 Charles PHILIBERT-THIBOUTOT – CAN – New Balance

2 Grant FISHER – USA – Nike

3 Thierry NDIKUMWENAYO – ESP – Adidas

4 Ronald KWEMOI – KEN – Nike

– Nike 5 Hagos GEBRHIWET – ETH – Asics

– Asics 6 Telahun Haile BEKELE – ETH – On

– On 7 Dylan JACOBS – USA – On

8 Cooper TEARE – USA – Nike

Men’s 100 Metres – 19:21 – (Race Group: Men’s Short Sprints)

1 Terrence JONES – BAH – Adidas

2 Courtney LINDSEY – USA – Nike

3 Zharnel HUGHES – GBR – Adidas

4 Kenneth BEDNAREK – USA – Nike

5 Fred KERLEY – USA

6 Oblique SEVILLE – JAM – Adidas

7 Ackeem BLAKE – JAM – Puma

8 Joseph FAHNBULLEH – LBR – Asics

Saturday April 5, 2025

Men’s 110 Metres Hurdles – 17:42 – (Race Group: Men’s Short Hurdles)

1 Omar MCLEOD – JAM

2 Dylan BEARD – USA – D4/Walmart

3 Cordell TINCH – USA – Nike

4 Freddie CRITTENDEN – USA – Adidas

5 Daniel ROBERTS – USA – Nike

6 Sasha ZHOYA – FRA – Adidas

7 Orlando BENNETT – JAM – Puma

8 Eric EDWARDS – USA

Men’s 200 Metres – 17:56 – (Race Group: Men’s Long Sprints)

1 Vernon NORWOOD – USA – New Balance

2 Busang Collen KEBINATSHIPI – BOT – Nike

– Nike 3 Deandre WATKIN – JAM – Puma

4 Jereem RICHARDS – TTO – Adidas

5 Muzala SAMUKONGA – ZAM – Adidas

– Adidas 6 Matthew HUDSON-SMITH – GBR – Puma

7 Christopher BAILEY – USA

8 Zandrion BARNES – JAM – Adidas

Women’s 1500 Metres – 18:08 – (Race Group: Women’s Short Distance)

1 Natoya GOULE-TOPPIN – JAM – Adidas

2 Nikki HILTZ – USA – lululemon

3 Susan Lokayo EJORE – KEN – Under Armour

– Under Armour 4 Mary MORAA – KEN – Nike

– Nike 5 Sage HURTA-KLECKER – USA – On

6 Jessica HULL – AUS – Nike

7 Diribe WELTEJI – ETH – Nike

– Nike 8 Heather MACLEAN – USA – New Balance

Women’s 100 Metres Hurdles – 18:25 – (Race Group: Women’s Short Hurdles)

1 Denisha CARTWRIGHT – BAH – Bahamas

2 Nia ALI – USA – Nike

3 Jasmine CAMACHO-QUINN – PUR – Nike

4 Cyréna SAMBA-MAYELA – FRA – Adidas

5 Ackera NUGENT – JAM – Adidas

6 Masai RUSSELL – USA – Nike

7 Danielle WILLIAMS – JAM – Adidas

8 Amber HUGHES – USA – Win Sportswear

Women’s 100 Metres – 18:38 – (Race Group: Women’s Short Sprints)

1 Alana REID – JAM – Nike

2 Kemba NELSON – JAM – Puma

3 Jenna PRANDINI – USA – Puma

4 Daryll NEITA – GBR – Adidas

5 Melissa JEFFERSON – USA – Nike

6 Tamara CLARK – USA – Adidas

7 Jacious SEARS – USA – Nike

8 Jodean WILLIAMS – JAM – Adidas

Men’s 1500 Metres – 18:50 – (Race Group: Men’s Short Distance)

1 Cole HOCKER – USA – Nike

2 Neil GOURLEY – GBR – Under Armour

3 Bryce HOPPEL – USA – Adidas

4 Marco AROP – CAN – Adidas

5 Emmanuel WANYONYI – KEN – Adidas

– Adidas 6 Josh KERR – GBR – Brooks

7 Mohamed ATTAOUI – ESP – On

8 Yared NUGUSE – USA – On

Men’s 200 Metres – 19:07 – (Race Group: Men’s Short Sprints)

1 Terrence JONES – BAH – Adidas

2 Ackeem BLAKE – JAM – Puma

3 Courtney LINDSEY – USA – Nike

4 Kenneth BEDNAREK – USA – Nike

5 Zharnel HUGHES – GBR – Adidas

6 Oblique SEVILLE – JAM – Adidas

7 Fred KERLEY – USA

8 Joseph FAHNBULLEH – LBR – Asics

Women’s 400 Metres – 19:21 – (Race Group: Women’s Long Sprints)

1 Dina ASHER-SMITH – GBR – Nike

2 Talitha DIGGS – USA – Adidas

3 Salwa Eid NASER – BRN

4 Gabrielle THOMAS – USA – New Balance

5 Nickisha PRYCE – JAM – Puma

6 Marileidy PAULINO – DOM – Adidas

7 Alexis HOLMES – USA – Nike

8 Stacey Ann WILLIAMS – JAM – Puma

Sunday April 6, 2025

Women’s 100 Metres – 14:42 – (Race Group: Women’s Short Hurdles)

1 Nia ALI – USA – Nike

2 Danielle WILLIAMS – JAM – Adidas

3 Ackera NUGENT – JAM – Adidas

4 Jasmine CAMACHO-QUINN – PUR – Nike

5 Masai RUSSELL – USA – Nike

6 Cyréna SAMBA-MAYELA – FRA – Adidas

7 Denisha CARTWRIGHT – BAH – Bahamas

8 Amber HUGHES – USA – Win Sportswear

Men’s 400 Metres – 14:54 – (Race Group: Men’s Long Hurdles)

1 Assinie WILSON – JAM – AllStarzMgmt

2 Malik JAMES-KING – JAM – Puma

3 Chris ROBINSON – USA – D4

4 Roshawn CLARKE – JAM – Adidas

5 Alison DOS SANTOS – BRA – Adidas

6 Caleb DEAN – USA – Adidas

7 Clement DUCOS – FRA – Nike

8 CJ ALLEN – USA – Asics

Women’s 5000 Metres – 15:04 – (Race Group: Women’s Long Distance)

1 Tsigie GEBRESELAMA – ETH – On

– On 2 Elise CRANNY – USA – Nike

3 Whittni MORGAN – USA – Adidas

4 Agnes Jebet NGETICH – KEN – Adidas

– Adidas 5 Nozomi TANAKA – JPN – New Balance

6 Ejgayehu TAYE – ETH – Nike

– Nike 7 Hellen Ekalale LOBUN – KEN – Adidas

– Adidas 8 Emily INFELD – USA – Brooks

Men’s 100 Metres – 15:29 – (Race Group: Men’s Short Hurdles)

1 Omar MCLEOD – JAM

2 Dylan BEARD – USA – D4/Walmart

3 Eric EDWARDS – USA

4 Freddie CRITTENDEN – USA – Adidas

5 Sasha ZHOYA – FRA – Adidas

6 Daniel ROBERTS – USA – Nike

7 Cordell TINCH – USA – Nike

8 Orlando BENNETT – JAM – Puma

Men’s 800 Metres – 15:39 – (Race Group: Men’s Short Distance)

1 Neil GOURLEY – GBR – Under Armour

2 Mohamed ATTAOUI – ESP – On

3 Emmanuel WANYONYI – KEN – Adidas

– Adidas 4 Yared NUGUSE – USA – On

5 Josh KERR – GBR – Brooks

6 Cole HOCKER – USA – Nike

7 Marco AROP – CAN – Adidas

8 Bryce HOPPEL – USA – Adidas

Men’s 3000 Metres – 15:49 – (Race Group: Men’s Long Distance)

1 Hagos GEBRHIWET – ETH – Asics

– Asics 2 Thierry NDIKUMWENAYO – ESP – Adidas

3 Ronald KWEMOI – KEN – Nike

– Nike 4 Dylan JACOBS – USA – On

5 Charles PHILIBERT-THIBOUTOT – CAN – New Balance

6 Cooper TEARE – USA – Nike

7 Grant FISHER – USA – Nike

8 Telahun Haile BEKELE – ETH – On

Women’s 200 Metres – 16:08 – (Race Group: Women’s Short Sprints)

1 Alana REID – JAM – Nike

2 Jacious SEARS – USA – Nike

3 Jodean WILLIAMS – JAM – Adidas

4 Tamara CLARK – USA – Adidas

5 Daryll NEITA – GBR – Adidas

6 Melissa JEFFERSON – USA – Nike

7 Jenna PRANDINI – USA – Puma

8 Kemba NELSON – JAM – Puma

Women’s 400 Metres – 16:21 – (Race Group: Women’s Long Hurdles)